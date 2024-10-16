انت الأن تتابع خبر لن تتخلى عنها بعد الآن .. ودعي التجاعيد واستمتعي ببشرة صحية ونضرة مع كريم النشا والبقدونس هتبقي عروسة وملكة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البقدونس من الأعشاب التي يتم استخدامها في الكثير من الأغراض، فهي تملك فوائد صحية وجمالية متنوعة، كذلك فإن النشا من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعند عمل كريم من البقدونس مع النشا فإنك سوف تحصلين على بشرة خالية من التجاعيد وذات ملمس ناعم، هذا بالإضافة إلى تفتيح البشرة.

تحضير كريم البقدونس

يتم خلط ملعقة بقدونس صغيرة مع ملعقتين من النشا كبيرتين، ويتم تقطيع البقدونس لقطع صغيرة، ويتم مزج المكونات بصورة جيدة حتى يصبح الخليط متجانسا، عقب الانتهاء يتم وضع بضع قطرات من ماء الورد، يمكن كذلك وضع عصير الليمون إذا لم تكن البشرة حساسة، يتم الخلط حتى الحصول على قوام كريمي.

طريقة وضع الكريم