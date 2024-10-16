جوميز يرفض ضم الونش لقائمة الزمالك بالسوبر المصري ويستبعد 7 لاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - اتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون على استمرار تأهيل محمود حمدى الونش في القاهرة وعدم ضمه لقائمة السوبر المحلي في الإمارات بعد أن كان هناك اتجاه في البداية لضمه.

كما قرر جوميز استبعاد حسام أشرف،محمد عبد الشافى،سامسون أكينيولا،محمد عاطف،مهاب ياسر،سيدى ندياي، وسيف فاروق جعفر وتم الاستقرار على ضم أحمد عبد الرحيم "إيشو" وجيفرسون كوستا ومصطفى الزنارى رغم إصابته لقائمة بطولة السوبر المصري .

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري