أخبار اليمن : الصعدي يشيد بدور الجامعات الأهلية

الصعدي يشيد بدور الجامعات الأهليةأكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، أهمية دور الجامعات الأهلية كرديف أساسي للجامعات الحكومية في تعزيز وتطوير القدرات وتنمية الموارد البشرية ورفد مؤسسات الدولة وسوق العمل بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.

وأشار الصعدي في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة وضم رؤساء الجامعات الأهلية إلى أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع لمسؤولياتهم لضمان تعزيز مقومات نجاح الأداء العام للجامعات الأهلية وتحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه الوزير الصعدي بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي لدراسة آليات تطوير مستوى الأداء وجدولة أولويات التعليم العالي وأبرز الإشكالات والصعاب التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات المقترحة لها.

وثمن الوزير الصعدي الدور الأكاديمي والبحثي للجامعات الأهلية وإسهاماتها في الإرتقاء بالعملية التعليمية وتوصيف البرامج الأكاديمية المواكبة للتطورات العالمية ودورها في تخريج كفاءات تساهم في عملية البناء والتنمية الإقتصادية.

وكان اللقاء، ناقش أوضاع الجامعات الأهلية وسبل تعزيز عوامل استقرارها وقيامها بوظائفها الحيوية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء بالعملية التعليمية لضمان جودة المخرجات.

وتطرق الاجتماع إلى السبل والآليات الكفيلة بمعالجة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه مسار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.