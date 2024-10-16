انت الأن تتابع خبر موهبة الأهلي ونجل أسطورة الأهلي ينتقل إلى الدوري الإسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتغل نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للنادي الأهلي، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلن نادي ريال بيتيس التعاقد بشكل رسمي مع عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي، بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة، لتهز الصفقة الوسط الرياضي فى مصر.

يأتي ذلك بعدما قضى عمر سيد معوض فترة معايشة مع الفريق الإسباني فى شهر أغسطس فى 2023، لكنه تعرض للإصابة، بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، وقفت عائق أمام انتقاله للنادي الإسباني في الموسم الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإسباني قائلا: “ريال بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي المصري لانتقال الموهبة الصاعدة عمر سيد معوض إلى صفوفه، الموهبة المصرية سينتقل رسمياً إلى الفريق الأندلسي في يناير المقبل”.

الجدير بالذكر أن عمر سيد معوض ليس المصري الأول الذي يلعب لنادي إسباني، فهو ثالث لاعب مصري ينتقل إلى الدوري الإسباني بعد عمرو طارق لاعب ريال بيتيس السابق، وأحمد حسام ميدو لاعب سلينا فيجو الأسبق الذي تعاقد معه قادما من اياكس امستردام الهولندي.

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