حزب الله يكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة

حزب الله يكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرةقصف حزب الله اللبناني مدينة صفد ويخوض اشتباكات عنيفة من مسافة صفر مع قوات العدو في محيط بلدة القوزح، وأوقع خلالها قتلى وجرحى في صفوفه.

وأكد حزب الله أنه قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، وذلك بعد أن أكدت بلدية صفد سقوط شظايا صواريخ بعد اعتراضها شمالي المدينة دون وقوع إصابات.

وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في وادي هونين بصلية صاروخية. كما أكد التصدي لمسيرتين إسرائيليتين وإجبارهما على التراجع ومغادرة أجواء جنوب لبنان.

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه قصف آليات ومواقع عسكرية، مخلفا إصابة 13 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة، كما استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بين بلدتي العديسة ومركبا برشقة صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه قصف مستوطنة كرمئيل بالصواريخ، وأوقع طاقم دبابة ميركافا بين قتيل وجريح في محيط بلدة راميا، كما قصف تجمعا لجنود العدو في مسغاف عام بقذائف المدفعية.

وأعلن قصف تجمع لجنود العدو في بلدة مركبا بقذائف المدفعية.