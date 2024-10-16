وزير الخارجية: مصر تقدر دور إسبانيا في دعم التنمية وتدعو إلى تعزيز الاستثمارات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، تقدير مصر للدور الذي تلعبه إسبانيا والشركات الإسبانية في دعم عملية التنمية داخل البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أشار فيه إلى تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح عبدالعاطي أن زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى مصر تُعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية قوية.

وأكد حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات بناءً على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

الشركات الإسبانية ودورها في التنمية المصرية



وأعرب عبدالعاطي عن تقديره للدور الذي تلعبه الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل النقل، السكك الحديدية، الأدوية، الزراعة، والتصنيع.

كما أشار إلى الاتفاق بين البلدين على تحفيز هذه الشركات على زيادة استثماراتها في مصر، في ظل البيئة المواتية للاستثمار في البلاد.

العلاقات المصرية الإسبانية على مستوى القيادة



كما نوه عبدالعاطي بالعلاقات القوية التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي بملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمتد إلى مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في الدفاع، التدريب، والاقتصاد، فضلًا عن التجارة والاستثمار.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، وتوسيع نطاق العلاقات إلى آفاق جديدة من الشراكة والتعاون المشترك.