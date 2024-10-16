انت الأن تتابع خبر قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد الاتحاد الأوروبي قمته الأولى مع دول الخليج اليوم الأربعاء في إطار جهود دبلوماسية يبذلها التكتل للتقارب مع دول صديقة في مناطق بعيدة لحشد الدعم الدولي لعزل روسيا.



ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى التواصل مع تكتلات إقليمية أخرى، فعقد قمته الأولى مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقمته الأولى منذ 8 سنوات مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



ويهدف الاتحاد الأوروبي من لقاء دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 إلى جعل العلاقة أكثر استراتيجية في اعتراف بنفوذ تلك الدول خاصة في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.



وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن "منطقة الخليج تقع عند مفترق طرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي تلعب دورا مهما للغاية في العديد من الأزمات التي نشهدها اليوم".



وستشمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي ومسائل تتعلق بالمواطنين مثل التأشيرات.