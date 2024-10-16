انت الأن تتابع خبر زلزال يضرب مالاطيا التركية ومناطق سورية وشمالي لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 6.0 درجات ولاية مالاطيا التركية وشعر بها سكان مناطق مختلفة في محافظات الحسكة ودير الزور وحلي في سوريا، وعدة مناطق في شمالي لبنان.



وذكرت السلطات التركية أن الهزة الأرضية، قبل قليل، شعر بها سكان الولايات التركية المجاورة، مثل ديار بكر وإيلازيغ.



وفي سوريا، ذكرت وكالة أنباء "سانا" أن الهزة شعر بها أيضا الأهالي في مناطق مختلفة من محافظات الحسكة وحلب ودير الزور.



وأظهرت البيانات على موقع "المرصد الأوروبي للزلازل" أن شدة الهزة بلغت 6.0 درجات ووقعت شرقي تركيا على عمق 9 كيلومترات في باطن الأرض.