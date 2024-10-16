في حلقة مليئة بالأسرار.. محمد هنيدي في ضيافة أنس بوخش

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار يستعد الإعلامي الأماراتي أنس بوخش في برنامج ABtalks، للقاء الفنان الكوميدي محمد هنيدي، اليوم الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “ab talk”، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وكتبت: “اكتشف الإنسان وراء العنوان: محمد هنيدي، نكتشف الإنسان خلف اللقب، الأربعاء 9 بتوقيت الإمارات على اليوتيوب”.

محمد هنيدي يتصدر التريند

وفي وقت لاحق، تصدر اسم الفنان محمد هنيدي محرك البحث جوجل بعد تصريحات الفنان محمد هنيدي عنها وعن علاقتهما، وعن محاولاته العديد لإقناعها بالعودة عن قرارها بالاعتزال أم لا، وذلك أثناء حديثه في الحلقة الأولى من برنامج مع نزار الفارس المذاع على قناة الرابعة العراقية.