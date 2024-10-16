بالصور.. كل ما تريد معرفته عن فيلم المخفي قبل عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم "المخفي" عن الإعلان الرسمي للفيلم، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الاعلان الرسمي لفيلم المخفي 22 أكتوبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

موعد عرض فيلم المخفي

ومن المقرر عرض فيلم "المخفي" يوم 22 أكتوبر الجاري، والعمل من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان الشاب أحمد سلطان، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

قصة فيلم المخفي

تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب خجول اسمه "حلمي" تخرج من الجامعة ويبدأ حياته العملية، يعشق الكلاب ويصدق كل من حوله، مما يجعله يقع في سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله.

أبطال فيلم المخفي

ويضم فيلم "المخفي" بطولة: أحمد سلطان، وعمرو عبد الجليل، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وبدرية طلبة، ولأول مرة نجم الأغنية الشعبية ريشا كوستا، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

تفاصيل أحداث فيلم المخفي

يمر الفيلم بالعديد من المواقف الكوميدية سواء في العمل أو مع خطيبته التي تقوم بدورها الفنانة ريهام الشنواني، أو حتى مع والده الذي يحلم بأن يرى ابنه ناجح وصاحب شخصية قوي، ورغم كل ما سبق يستمر في مواجهة الحياة بعفوية وصدق مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبرمن أقرب الناس له.

اخر اعمال أحمد سلطان

وكان اخر اعمال أحمد سلطان هو فيلم «مرعي البريمو» الذي تدور في إطار كوميدي، حول شخصية «مرعي البريمو»، الذي يجسده محمد هنيدي ويعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله، الفيلم من بطولة محمد هنيدي، النجمة غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ونانسي صلاح، والفنان القدير لطفي لبيب، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وايضا شارك في مسلسل «سيب وأنا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، وتدور أحداثه حول نبيلة التي تقرر فجأة الهروب يوم زفافها وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتحصل على المركز الأول، وتستقر هناك لمدة 5 سنوات، وتظن أنها تطلقت من زوجها بتوكيل مع والدها، وترتبط بممثل لبناني مشهور، وتصبح من مشاهير السوشيال ميديا، وعند عودتها إلى مصر لإتمام زواجها تكتشف أنها لا تزال على ذمة إبراهيم وتدخل معه في خلافات.