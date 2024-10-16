قبل طرحها.. كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها "أسيبلك روحي"

القاهرة - محمد ابراهيم -



روجت الفنانة كارمن سليمان، لأجدد أغانيها وهي أغنية جديدة بعنوان "أسيبلك روحي"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير على "إنستجرام".

و علقت كارمن سليمان، على بوستر الأغنية قائلة: "استنوا انهارده اغنية اسيبلك روحي الساعة ٦، هستني كل ارائكوا عليها ومتأكده إنه ا هتعجبكوا".

كارمن سليمان تروج لأجدد أغانيها “أسيبلك روحي”



آخر أعمال المطربة كارمن سليمان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كارمن، هي أغنية "هنا هنا"، رابع أغاني ألبوم صيف 2024 لـ كارمن سليمان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ساندي، يعود مصطفى جاد للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.



و جاءت كلمات أغنية "هنا هنا" كالتالي:

"يا حبيبي لما جيت عمري جاني، ورجعتلي فرحة زماني حبيت الرقص والأغاني، حبيت نفسي يا حبيبي تاني، ظهر في الدنيا قمر تاني سهرني وجابني ووداني يا جميل يا حليوه يا معجباني معجباني، النظره دي عجباني خطر فتحات دي حوار ياني خليتني بقول كلام، أغاني يا جميلة يا حليوه يا معجباني اسمك بيسكرلي لساني حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا منايا رضاك، ملاني هواك غُنا غُنا في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا".

و في سياق متصل، كان آخر أعمال المطربة كارمن سليمان هو كليب "كنا في مكان"، فى شهر فبراير الماضي الذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وعلى مختلف منصات الإستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب، واستخدمت الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.



وايضا طرحت أغنية "بكائيات" ثالث أغاني ميني ألبوم "حبايب قلبي"، وكانت أغنية "بكائيات" غناء كارمن سليمان وعزيز الشافعي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس يحيي يوسف، والفيديو كليب إخراج ساندي، ولقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها ونالت إعجاب الجمهور.