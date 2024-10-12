انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع عيد الغفران .. تطورات الأوضاع بغزة والضفة ولبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع عيد الغفران الذي يحتفل فيه اليهود من مغيب شمس الجمعة حتى مغيب شمس اليوم السبت، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه على غزة والضفة وجنوب لبنان.

وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة وشابا خلال اقتحامها بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية.

هذا واستشهد فلسطينيان في قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب ميناء الصيادين غربي غزة.

وخلف القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمالي قطاع غزة العديد من المصابين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصدر جيش الاحتلال السبت أوامر إخلاء جديدة وعاجلة لسكان المنقطة D5 شمالي قطاع غزة، أرفقها بخريطة توضح مناطق "الحركة الآمنة للمدنيين". وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:"إلى المتواجدين في منطقة D5، يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة، المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة، يجب اخلاء المنطقة فورا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية".

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة الحنية في قضاء صور جنوبي لبنان.

فيما قال حزب الله اللبناني إنه قصف برشقة من الصواريخ النوعية مصنع المواد المتفجرة في جنوب مدينة حيفا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأوسط بشمال إسرائيل.

بدورها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها هاجمت بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل للمرة الثانية.