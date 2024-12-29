انت الأن تتابع خبر سوريا .. القبض على مقاتل من الصف الأول في نظام الأسد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقت قوات إدارة العمليات العسكرية في الإدارة الجديدة ألقت، السبت، على مقاتل من “الصف الأول” في نظام الأسد المخلوع، مختبئا في إحدى قرى جبال اللاذقية شمال غربي البلاد، بحسب إعلام سوري رسمي.



جاء ذلك وفق ما أعلنته قناة محافظة اللاذقية الرسمية على موقع “تلغرام”.



وقالت القناة إن “إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على المجرم محمد مخلص العزو (46 عاما)، حيث وُجد مختبئاً في إحدى قرى جبال اللاذقية”.



وبينت أنه “كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب (في محافظة إدلب/ شمال غرب) ما بين 2019 – 2020، وحصار مجموعة من الثوار، وقتلهم والتنكيل بجثثهم”.

ويأتي اعتقال العزو، ضمن حملة أمنية لقوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، تستهدف مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.