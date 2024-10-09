انت الأن تتابع خبر قوات إسرائيلية خاصة تغتال 4 فلسطينيين في نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اغتالت قوات خاصة إسرائيلية، 4 شبان فلسطينيين داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية.



ونقلت شبكة قدس عن مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت عصام الصلاج، قائد "كتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير" من مخيم بلاطة، وعبد الصرفندي قائد كتيبة مخسم عسكر، ومقاومين آخرين وهم نعيم عبد الهادي، سليم أبو سعده.



ويذكر أن الاحتلال كان قد فشل في اغتيال الصلاج قبل أكثر من عام داخل مخيم بلاطة في نابلس.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 شهداء من السوق الشرقي بمدينة نابلس.



فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن جنودا إسرائيليين متنكرين بزي عربي أطلقوا النار صوب مركبة بداخلها عدد من الشبان في مدينة نابلس.



ومن جانب آخر، قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتفكيك عبوات ناسفة أعدتها المقاومة للتصدي لقوات الاحتلال على أطراف مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.



وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن الطريق الذي زرعت به العبوات الناسفة هو الطريق الذي يستخدمه جيش الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة طوباس.