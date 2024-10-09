انت الأن تتابع خبر تسجيل لحزب الله يخترق إسرائيل أمنيا بعنوان الهدهد .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر "حزب الله" اللبناني الحلقة الثالثة من سلسلة أطلق عليها اسم "الهدهد"، يعرض فيها مشاهد استطلاع جوي جديدة لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية إسرائيلية في منطقة حيفا – الكرمل، التقطتها مسيراته.

وتضمن الشريط الذي بثه الحزب صورا لقواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومواقع حيوية في حيفا والكرمل.

وكان "حزب الله" قد نشر في 9 يوليو، "الحلقة الثانية" من "الهدهد"، والتي جاء فيها "مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل"، وذلك بعد نحو شهر من نشره "الحلقة الأولى"، والتي أظهرت "مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل، بينها مدينة حيفا".وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 2141 شهيدا سقطوا في حين أصيب 10 آلاف و99 لبنانيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.