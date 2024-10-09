انت الأن تتابع خبر الأونروا: 400 ألف فلسطيني محاصرون في شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الأربعاء، إن هناك أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، في ظل العملية العسكرية فيها.

وأضاف لازاريني، في تدوينةٍ له على منصة إكس، أن أوامر الإخلاء الأخيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الناس على الفرار "مرارًا وتكرارًا"، وخاصة من مخيم جباليا، مشيرا إلى وجود الكثير من الأشخاص يرفضون ذلك لأنهم يعرفون جيدًا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح أن هناك ملاجئ تابعة لأونروا أجبرت على الإغلاق، بعضها أغلق لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى انتشار الجوع وتعمقه مرة أخرى في شمالي القطاع مع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبًا.

وبين أن "الأطفال هم كما كانوا دائما، أول وأكثر من يعانون"، متحدثًا أن العملية العسكرية الأخيرة تهدد المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.