انت الأن تتابع خبر وزير خارجية بريطانيا يبدأ زيارة إلى الأردن والبحرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن والبحرين، وذلك في إطار جهود دبلوماسية غربية لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن لامي سيصل إلى المنطقة الأربعاء "للتأكيد على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين للضغط من أجل ضبط النفس وسيطالب إيران بوقف هجماتهم".

وقال لامي في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الوضع خطير للغاية والمزيد من التصعيد أو سوء التقدير في المنطقة ليس في مصلحة أحد"، وأضاف "يجب علينا ألا نتردد في هذه الفترة الحرجة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المزيد من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع (الرهائن)".