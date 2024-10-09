انت الأن تتابع خبر السلطة الفلسطينية:سندير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماع بين حركتي فتح وحماس، للتباحث حول عدد من الملفات الداخلية في ظل الوضع الراهن.



وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماع يأتي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة، وبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.



ووصل خلال الساعات الماضية، إلى القاهرة وفدان من حركتي فتح وحماس، لبحث عدد من المقترحات، على رأسها مستقبل قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ عام.



وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد كشف قبل أيام، عن اجتماع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس "من أجل التفاهم حول بعض الأمور التي تساعد على ترتيب الأوضاع في غزة".



وأكد مصطفى، أن "السلطة الفلسطينية ستدير قطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع"، مشددا على أن السلطة ومؤسساتها وموظفيها موجودون في غزة ويواصلون عملهم في القطاع وخاصة التعليم والصحة.



وتابع: السلطة الفلسطينية ستدير القطاع بما يشمل كل طاقات الشعب الفلسطيني دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية ومستعدون لنقوم بواجبنا.



وأمس، أعلن مصطفى، تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة، وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود الشعب في غزة والضفة.