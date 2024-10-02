انت الأن تتابع خبر أمريكا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي وذي مصداقية للنزاع في الصحراء.

جاء ذلك عبر بيان للناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عقب المبحاثات التي جمعت يوم الثلاثاء بواشنطن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعبر الطرفان عن دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستفان ذي ميستورا، في إطار قيادته للمسار السياسي المتعلق بالصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الوصول في أقرب وقت إلى حل سياسي دائم.