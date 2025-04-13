موقف حاد.. نجل نتنياهو يرد على ماكرون بشأن القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:31 مساءً - في رد فعل غير متوقع، انتقد يائير نتنياون جل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دعمه لإقامة دولة فلسطينية.

ونشر يائير تغريدة يسخر فيها من فرنسا، حيث أشار إلى عدد من الأقاليم التي لا تزال تحت السيطرة الفرنسية، مطالباً بضرورة منحها الاستقلال.

وجه يائير نتنياهو انتقاداً لاذعاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "تبا لك.. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وكورسيكا وإقليم الباسك وغينيا الفرنسية.

أوقفوا التوسع الفرنسي في غرب أفريقيا"، حيث جاء هذا الرد بعد إعلان ماكرون عن دعم فرنسا لإقامة دولة فلسطينية، مما أثار استياء نتنياهو ونجليه

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو، خلال مؤتمر يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

هذا الإعلان أثار ردود فعل غاضبة من نتنياهو ونجليه اللذين يرفضان أي خطوة من شأنها تعزيز القضية الفلسطينية.