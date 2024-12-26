العالم اليوم - تحسبا لهجمات بمسيرات.. روسيا تغلق جميع مطاراتها لفترة وجيزة

انتم الان تتابعون خبر تحسبا لهجمات بمسيرات.. روسيا تغلق جميع مطاراتها لفترة وجيزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، الخميس، إغلاق جميع مطارات موسكو مؤقتا تحسبا لوقوع هجمات، قبل أن ترفع القيود في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن إغلاق المطارات في العاصمة موسكو سيكون مؤقتا تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت مراسلة دوت الخليج بأنه تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطارات موسكو ومقاطعة كالوغا إلى الجنوب من العاصمة.

من جانبها ذكرت الوكالة المعنية بمراقبة الطيران في روسيا (روسافياتسيا)، الخميس، أن جميع مطارات العاصمة موسكو الأربعة والمطار الموجود في كالوجا على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي موسكو أغلقت على نحو مؤقتا، دون ذكر سبب ذلك.

وقالت روسافياتسيا في بيان "تتخذ أطقم الطيران والمراقبون الجويون والعاملون في خدمات المطار كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن الرحلات".

كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أعلن في وقت سابق، الخميس، إحباط مخطط أوكراني لقتل كبار الضباط في الجيش الروسي باستخدام شواحن باور بنك أو حافظات الوثائق.

وذكر الجهاز أنه أحبط عددا من مخططات أجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو باستخدام قنابل مخفية في شواحن احتياطية (باور بنك) أو حافظات وثائق.

وقتل جهاز الأمن الأوكراني الضابط إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية في 17 ديسمبر في موسكو بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية (سكوتر) أمام منزله.