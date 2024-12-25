العالم اليوم - تقارير: "الطيور" سبب سقوط طائرة أذربيجان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - كشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، الأربعاء، أن "الطيور" وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان.

وأوضحت التقارير أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن "سبب الحادث هو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور".

وأكدت شركة "آزال" أن الطائرة "إمبراير 190" التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد 3 كم بالقرب من مدينة أكتاو.

ولم تذكر الشركة في البيان الذي نشرته على صفحتها في منصة "إكس" أسباب الحادث.