«كوب 29»: أذربيجان تدافع عن الحق فـي استغلال موارد النفط والغاز

باكو ـ ا.ف.ب: دافع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) عن حقوق الدول في استغلال مواردها من النفط والغاز خلال افتتاح قمة لقادة الدول المشاركة في القمة في باكو.

وقال إلهام علييف للمندوبين المشاركين في المحادثات في باكو «انقلوا عني أنني قلت إنها هبة من الله»، في إشارة إلى الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف «لا ينبغي لوم البلدان لأنها تملكها ولا ينبغي لومها لأنها جلبتها إلى السوق، لأن السوق تحتاج إليها».

ويجتمع نحو 75 رئيس دولة أو حكومة معظمهم من الدول النامية في «كوب29» في أذربيجان للبحث في كيفية تعجيل التحرك المناخي في غياب الولايات المتحدة، بعد أسبوع من إعادة انتخاب دونالد ترامب المشكك في مسألة تغيُّر المناخ رئيسًا لأكبر قوة في العالم. وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ سايمن ستيل الثلاثاء إن التحرك المناخي العالمي «متين وسيستمر» رغم إعادة انتخاب ترامب.