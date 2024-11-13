كوريا الشمالية تصادق على معاهدة دفاعية مع روسيا

سيول ـ ا.ف.ب: صادقت كوريا الشمالية على معاهدة دفاع مشترك مع روسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية ما يؤكد عمق التعاون الأمني بين البلدين في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا. ويضفي هذا الاتفاق طابعًا رسميًّا على أشهر من توطيد الروابط العسكرية بين البلدين اللذين كانا حليفين طوال الحرب الباردة. واتهمت سيئول وحليفتها الولايات المتحدة كوريا الشمالية المسلحة نوويا بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا تم حشدهم على الحدود قرب كورسك وفقًا للتقارير.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة تمت «المصادقة عليها بمرسوم» أصدره الزعيم كيم جونج أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته «رئيسًا لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشَّعبية الديموقراطية».