العالم اليوم - في يوم الانتخابات.. رسالة من محطة الفضاء الدولية للأميركيين

انتم الان تتابعون خبر في يوم الانتخابات.. رسالة من محطة الفضاء الدولية للأميركيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - دعا رواد الفضاء الأميركيون في محطة الفضاء الدولية مواطنيهم إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الثلاثاء.

وكتب رائدا الفضاء دون بيتيت ونيك هيغ في منشور عبر تطبيق "إنستغرام": "لا يهم إذا كنت جالسا أو واقفا أو طافيا، المهم هو أن تصوت!".

ونشر رائدا الفضاء التابعان للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" صورة يظهران فيها مع زميليهما بوتش ويلمور وسوني ويليامز وهم يطفون على محطة الفضاء وأذرعهم متشابكة، ويرتدي بعضهم جوارب مكتوب عليها "فخور بكوني أميركيا".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أدلى رواد الفضاء أنفسهم بأصواتهم قبل يوم الانتخابات.

وتم نقل الأصوات التي تم الإدلاء بها من محطة الفضاء عبر شبكة الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة "ناسا".