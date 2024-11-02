العالم اليوم - لبنان يكشف حصيلة ضحايا الحرب منذ أكتوبر 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، حصيلة ضحايا الحرب بين إسرائيل وحزب الله منذ شهر أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها إن 2868 شخصا قتلوا وأصيب 13319 آخرين بجروح منذ أكتوبر 2023.

وأضافت أنه جرى "تسجيل 109 غارات إسرائيلية على لبنان في آخر 24 ساعة أسفرت عن قتل 71 شخصا وجرح 169 آخرين".

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة، وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي شن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.