حزب الله يعلن تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا خلفًا لحسن نصر الله بعد اغتياله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا للحزب، خلفًا لحسن نصر الله الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في غارة استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

بيان حزب الله

أصدرت قيادة حزب الله بيانًا جاء فيه: "بناءً على الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتأكيدًا على مبادئ وأهداف حزب الله، تم انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا للحزب من قِبل شورى حزب الله وفق الآلية المعتمدة، نطلب من الله التوفيق له في قيادة الحزب ومقاومته الإسلامية".

وأضاف البيان: "نعاهد الله تعالى وروح الشهيد السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد، على العمل سويًا لتحقيق مبادئ الحزب، وإبقاء شعلة المقاومة مستمرة حتى تحقيق الانتصار".

اغتيال حسن نصر الله

وكان حزب الله قد أعلن في 23 أكتوبر الجاري عن اغتيال رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين، الذي كان من المتوقع أن يتولى منصب الأمانة العامة خلفًا لحسن نصر الله.

من هو نعيم قاسم؟

نعيم قاسم، من مواليد منطقة البسطة التحتا في بيروت عام 1953، حصل على درجة الماجستير في الكيمياء من الجامعة اللبنانية في عام 1977، ودرس المادة لمدة 6 سنوات في المدارس الثانوية.

في عام 1982، كان من بين المؤسسين لحزب الله، وشغل عدة مناصب هامة داخل الحزب، بما في ذلك نائب الأمين العام منذ عام 1991. كما تولى منصب المنسق العام للانتخابات النيابية في حزب الله عام 1992.