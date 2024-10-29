أسباب السمنة عند النساء: دليل شامل وكيفية التغلب عليها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر السمنة من المشاكل الصحية المنتشرة بين النساء، وتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية. تتعدد أسباب السمنة عند النساء، وتشمل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل هذه الأسباب وكيفية التصدي لها للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا مهمًا في تحديد قابلية الفرد للإصابة بالسمنة.

التغيرات الهرمونية: تؤثر التغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث على الوزن.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

الأدوية: بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان قد تسبب زيادة الوزن كأثر جانبي.

الاكتئاب والقلق: يؤدي الاكتئاب والقلق إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

الإجهاد: يزيد الإجهاد من مستويات هرمون الكورتيزول الذي يحفز الشهية.

اضطرابات الأكل: مثل الشره المرضي والبوليميا النَرْسية.

نمط الحياة المستقر: قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يساهمان في زيادة الوزن.

العادات الغذائية غير الصحية: تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكر.

العوامل الثقافية: بعض الثقافات تشجع على تناول كميات كبيرة من الطعام.