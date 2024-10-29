“الاتحاد للشحن” تسير 10 رحلات إلى اليابان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، اليوم، نجاحها بتوسيع حضورها في السوق اليابانية بعد تمكّنها من مناولة 7440 طنا من السلع من اليابان، مع 2911 طنا من السلع عبر أوساكا، وهو ما يمثّل 39.1% من إجمالي حمولة الشركة في الدولة وذلك منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

وبحسب “وام”، قالت الشركة، في بيان صحفي بمناسبة احتفالها بمرور عام واحد على انطلاق عملياتها في مدينة أوساكا اليابانية، إنها تسيّر حالياً عشر رحلات أسبوعياً من اليابان، بواقع ثلاث رحلات من أوساكا وسبع رحلات من طوكيو، مما يعزز سهولة الاتصال مع أكثر من 100 وجهة عالمية من خلال مركزها في أبوظبي.

من جهته قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: “يشكّل مرور عام واحد على انطلاق عمليات الاتحاد للشحن في أوساكا مناسبة هامة وإنجازاً كبيراً.. ويؤكد نجاح الاتحاد للشحن في اليابان، وخاصةً أوساكا، التزامها بتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها شريك الشحن الجوي المفضل لعملائها ”، مشيرا إلى أن الاتحاد للشحن تطمح لدعم السوق اليابانية المتنامية وتلبية الاحتياجات اللوجستية دائمة التطور للعملاء من خلال توفير حلول شحن جوي مبتكرة وموثوقة.

وشهدت اليابان خلال العام الماضي نمواً استثنائياً في حجم المنتجات، وسجلت خدمة البريد الجوي إيرميل من الاتحاد للشحن نمواً سنوياً بنسبة 125.8%، في حين حققت أوساكا لوحدها زيادة بنسبة 208%، فيما تشكّل أوساكا حالياً نسبة 39% من إجمالي حمولة البريد الجوي في اليابان.

كما سجّل منتج سيكيورتيك، الذي أطلقته الاتحاد للشحن مطلع العام الجاري لضمان نقل الإلكترونيات العاملة ببطاريات الليثيوم عالية القيمة بأمان، إقبالاً كبيراً في أوساكا التي تساهم حالياً بنسبة 20.8% من حمولة المنتج الإجمالية في اليابان.

وتلعب الاتحاد للشحن دوراً محورياً في نقل السلع الرئيسية من اليابان، ودعم العديد من قطاعات الاقتصاد، وتشمل السلع الرئيسية التي تتم مناولتها من الاتحاد للشحن كلاً من قطع السيارات والإلكترونيات ومعدات المصانع ومنصات الألعاب.

وتقوم الاتحاد للشحن بمناولة كميات كبيرة من مواد النسيج الخام وقطع السفن في أوساكا، مما يعكس الطبيعة المتنوعة والأساسية للسلع المنقولة عبر المنطقة.

وأحرزت عملية التحول الرقمي التي اعتمدتها الاتحاد للشحن إنجازات هامة، إذ بلغ معدل انتشار بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية في أوساكا نسبة 90% في عام 2024، فيما حققت نسبة 87% في باقي أنحاء اليابان.

وشكّلت الحجوزات على البوابة الإلكترونية في عام 2024 نسبة 9.53% من إجمالي الحجوزات في اليابان، ونسبة 3.31% في أوساكا، مما يسلط الضوء على الزيادة في اعتماد الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة وتبسيط عمليات الشحن.