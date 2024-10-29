رئيس المكتب الوطني للإعلام: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سنغافورة تجسد حرص الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ملتزمة ببناء جسور من التعاون والشراكات البناءة مع مختلف دول العالم، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تعزز اقتصاد المعرفة. وأوضح آل حامد أن زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى سنغافورة تجسد حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الشاملة بين البلدين، واستكشاف إمكانات تطويرها بما يخدم مصالح الطرفين.

وأشار آل حامد إلى أن الإمارات وسنغافورة تعتبران تجربتين رائدتين في مجال التنمية ومركزين للتجارة العالمية، إذ يتقاسم البلدان رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية شعبيهما عبر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.