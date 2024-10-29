جوائز “فرانس فوتبول” لا قيمة لها بعد الآن بالنسبة ل-ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل جديدة، بشأن قرار ريال مدريد مقاطعة حفل جوائز البالون دور، وموقف النادي المستقبلي من هذا الحفل.

وقرر الميرنجي مقاطعة الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، باريس، أمس الاثنين، بعد تأكده من خسارة فينيسيوس جونيور لجائزة الكرة الذهبية ومنحها للإسباني، رودري، نجم مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “حاشية فينيسيوس جونيور علمت، ليلة الأحد، أنه لن ينال الكرة الذهبية. الجميع داخل فالديبيباس لم يصدق ذلك، وللأسف وصلهم التأكيد، يوم الاثنين، ومن بعدها قرروا عدم السفر إلى باريس لحضور الحفل”.

وأكدت الصحيفة: “قرار عدم حضور الحفل كان قراراً من إدارة النادي وليس قراراً شخصياً من فينيسيوس أو أي شخص آخر كان سيحضر الحفل”.

وأوضحت الصحيفة: “داخل ريال مدريد ليسوا ضد فكرة أن ينال رودري الكرة الذهبية ولكنهم يشتكون من الاتحاد الأوروبي وفرانس فوتبول”.

وأتمت الصحيفة: “بالنسبة إلى ريال مدريد، فإن جوائز الكرة الذهبية فقدت قيمتها.. والتواصل بين ريال مدريد وفرانس فوتبول لن يكون موجوداً بعد الآن”.

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