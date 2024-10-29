نظام غذائي صحي سريع وبسيط: نصائح عملية لجميع الأوقات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشعرين بالإرهاق من التفكير في إعداد وجبات صحية ومتوازنة وسط ضغوط الحياة اليومية؟ لا تقلقي، فالحصول على تغذية جيدة لا يتطلب بالضرورة ساعات طويلة في المطبخ. إليك بعض القواعد العامة السهلة التطبيق التي ستساعدك على اتباع نظام غذائي صحي حتى في أكثر الأيام انشغالاً:

التخطيط المسبق: خصصي بعض الوقت في بداية الأسبوع لتخطيط وجباتك وتجهيز بعض المكونات مسبقًا.

الاعتماد على الأطعمة الكاملة: اختري الأطعمة الطازجة غير المصنعة قدر الإمكان، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

تحضير وجبات كبيرة: حضري كمية أكبر من الطعام في كل مرة واستغلي الباقي في وجبات لاحقة أو كوجبات خفيفة.

تخزين الطعام بشكل صحيح: احرصي على تخزين الطعام في حاويات محكمة الغلق للحفاظ على طراوته ووقايته من التلف.

الشوفان: أضفي إليه الفواكه والمكسرات والبذور.

بيض: حضريه مسلوقًا أو مقليًا بزيت الزيتون.

زبادي: أضيفي إليه الفواكه والمكسرات أو العسل.

سلطات متنوعة: حضري سلطات غنية بالخضروات والبروتين.

سندويشات صحية: استخدمي الخبز الأسمر والحشوات الصحية مثل الدجاج المشوي أو التونة.

حساء الخضار: سريع التحضير ومغذي.

الفواكه والخضروات الطازجة: قطع الفواكه والخضروات المقطعة وجاهزة للأكل.

المكسرات والبذور: مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية.

زبادي: خيار صحي ومرضٍ.