واشنطن تفرض عقوبات على كيانات ذات صلة بحزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد ذات صلة بجماعة حزب الله اللبناني، بحسب وكالة "رويترز".

وفرضت الولايات المتحدة، العقوبات على "شبكة في لبنان"، قالت إنها تمول "حزب الله" بملايين الدولارات.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن التحرك استهدف 3 أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لحزب الله، وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية".

وفي سبتمبرالماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى، وتوريد الأموال لـ"حزب الله" اللبناني.

كما فرضت وزارة الخزانة الامريكية منتصف شهر أغسطس، عقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لجماعة "الحوثي" اليمنية و"حزب الله" اللبناني، في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".

وقالت في بيان: "العقوبات استهدفت شركات وأفرادًا وسفنًا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت، "حزب الله" جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.