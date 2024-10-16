وزير خارجية بريطانيا: الوضع فى شمال غزة بائس ولم يصل أى طعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى، اليوم الأربعاء إن بريطانيا مستمرة مع شركائها فى الدعوة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكد لامى أنه على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وضمان فتح ممرات لمرور المساعدات المنقذة للحياة، مشددا على أن الوضع فى شمال غزة بائس والأمم المتحدة تقول إنه لم يصل أى طعام فى آخرأسبوعين.

يذكر أن المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن ليندا توماس، قالت إنه لا بد من إدخال الغذاء والمؤن إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا بد من هدنة إنسانية لتوزيعها، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأضافت توماس أن المساعدات الغذائية يجب أن تدخل إلى قطاع غزة بكثرة وسياسة التجويع مرفوضة.