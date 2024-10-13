‏طهران تدين العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية وتصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة"

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت ‏طهران، العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية وتصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.