العالم اليوم - استقرار أسعار المنتجين في أميركا خلال سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر استقرار أسعار المنتجين في أميركا خلال سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - لم تشهد أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تغيرا خلال سبتمبر الماضي، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2 بالمئة في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال سبتمبر الماضي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ خلال سبتمبر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.5 بالمئة في أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ التضخم إلى مستوى 2.3 بالمئة.