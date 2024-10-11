نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجدد عقد "راموس الجديد" حتى 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي ريال مدريد، عقد أحد لاعبيه وذلك ليؤمن بقائه فترة طويلة داخل أسوار النادي الأبيض.

ريال مدريد يجدد عقد خوان مارتينيز

وقع المدافع الشاب خوان مارتينيز، عقدًا جديدًا ليستمر رفقة ريال مدريد حتى عام 2026.

وقال مارتينيز في تصريحه عن تجديد عقده مع ريال مدريد: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لتجديد عقدي مع هذا النادي العظيم، الأفضل في العالم".

وتابع خوان مارتينيز قائلًا: “الآن، لدي رغبة أكبر من أي وقت مضى، أنا مستعد لما هو قادم مع ريال مدريد”.

يذكر إن خوان مارتينيز الملقب بـ "راموس الجديد" يبلغ من العمر 16 عامًا، يجيد اللعب بمركز قلب الدفاع ويعد من عناصر منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.