منتخب مصر يهزم موريتانيا بثنائية صلاح وتريزيجيه ويعزز صدارته للمجموعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:29 مساءً -

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

وضم تشكيل منتخب مصر في مواجهة موريتانيا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي أحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وحمدي فتحي، وثلاثي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.

وجاءت قائمة منتخب مصر التى اختارها حسام حسن كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا الذى أصيب واستدعى بدلا منه محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

الشوط الأول

كاد منتخب مصر يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى بعد ركلة حرة سددها محمد صلاح ولكن أبعدها حارس موريتانيا مامادو ديوب من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

واصل لاعبو منتخب مصر الضغط لافتتاح التنسجيل، وكان الفراعنة الأكثر سيطرة واستحواذ وغابت الفعالية الهجومية للمنتخب الموريتاني ما جعل خط دفاع مصر في نزهة.

دخل منتخب موريتانيا في المباراة في الدقيقة 20 بعد ركلة حرة قريبة من منطقة جزاء الفراعنة نفذها أبوباكاري كويتا ارتطمت برأس محمد حمدي المتمركز في الحائط البشري ومرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية.

بدأت المباراة تأخذ طابعا مختلفا بسبب الالتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين، وكاد زيزو يفتتح التسجيل بعد كرة تائهة بين أقدام اللاعبين في منطقة الجزاء وجدها زيزو وسددها لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

شهدت آخر 15 دقيقة من زمن هذا الشوط محاولات بالجملة للفراعنة، بدأت بتسديدة من أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاع موريتانيا، أعقبها رأسية من عمر مرموش لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وحاول محمد صلاح فك طلاسم الدفاع الموريتاني لكنه اصطدم ببسالة الدفاع، فيما كاد تريزيجيه ينجح في ذلك بتسديدة قوية علت العارضة، وشارك عمر مرموش في الحملة الهجومية وحاول مرة أخرى لكن الدفاع تصدى لاختراقه.

الرد الموريتاني لم يغب تماما، وجاءت تسديدة بعيدة المدى من أبوباكاري كويتا لاعب منتخب موريتانيا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وقبل أن تدخل المباراة في وقتها المحتسب بدل من الضائع، جاءت فرصة جديدة لمنتخب مصر عن طريق كرة عرضية من أحمد عيد لاعب منتخب مصر من جهة اليمين انتهت بخطأ على تريزيجيه داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني حدثت العديد من التدخلات من لاعبي المنتخبين، أعقبها إشهار 3 بطاقات صفراء منهم بطاقة لرامي ربيعة وبطاقتين للاعبي موريتانيا.

وقبل حلول الدقيقة 60 دخل مصطفى محمد بدلا من محمد عبد المنعم، هذا التغيير أعقبه تغيير تكتيكي بعودة حمدي فتحي للدفاع، وعودة تريزيجيه للوسط، ومرموش من مهاجم لجناح أيسر.

تواصل الضغط المصري وجاءت الفرصة الجديدة لمصر بعد كرة عرضية من عمر مرموش لاعب منتخب مصر من جهة اليسار ارتطمت بمدافع موريتانيا ومرت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 69 تغير مؤشر النتيجة، ليعلن تقدم الفراعنة، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء فقابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى.

وأجرى حسام حسن تبديلا بنزول محمود صابر بدلا من أحمد سيد زيزو، وفي الدقيقة 80، جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أشرك حسام حسن كلا من ناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى بدلا من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

على صعيد المواجهات المباشرة كانت مباراة اليوم التى ستجمع منتخبى مصر وموريتانيا هى الرابعة فى تاريخ لقاءات الفريقين، إذ سبق والتقى الفراعنة مع المرابطين فى 3 لقاءات سابقة.

جاءت المواجهة الأولى تاريخيًا بين مصر موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008، ونجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، فيما انتهت المواجهة الثانية والتى جمعتهما فى التصفيات نفسها بالتعادل الإيجابى 2-2.

أما المباراة الثالثة والأخيرة بين مصر وموريتانيا، جاءت فى الإطار الودى عام 2012، ونجح الفراعنة فى تكرار الفوز على المرابطين بثلاثية مقابل لا شىء.