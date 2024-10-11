بالفيديو.. وليد فواز يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان وليد فواز عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر" عبر فيديو جديد نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك من داخل كواليس العمل استعدادًا لعرضه قبل الموسم الرمضاني لعام 2025.

يظهر فواز في الفيديو متقمصًا شخصية "سالم"، بجانبه الفنان ياسر جلال الذي يؤدي دور "جودر"، وقد أشاد جلال بأداء فواز في الجزء الجديد. وعلق فواز على الفيديو قائلًا: "استنوا عودة قوية جدًا للجزء التاني من مسلسل جودر!".

يُذكر أن وليد فواز يشارك في السينما حاليًا من خلال فيلم "بنسيون دلال"، الذي تدور أحداثه حول سيد الجدع، الذي يخدع أبناءه الخمسة ويبيع "البنسيون" الذي يمتلكونه معه بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء مستثمرين. خلال غيابه، يحاول ابنه "مجاهد"، الذي يدير البنسيون، إقامة حفلة غنائية لتحقيق مكاسب تُعجب الأب. في الوقت ذاته، يسعى الابن "عادل"، المطرب، إلى دعوة منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الابنة "عايدة"، الناشطة النسوية، فتقوم بدعوة أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. الابن "عصام"، المتشدد دينيًا، يستضيف أمير جماعته ومعه شخص غامض. كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق حفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الأحداث بشكل غير متوقع للجميع.

على صعيد آخر، يُعرض حاليًا لوليد فواز مسلسل "برغم القانون" على الشاشات، حيث يجسد شخصية "ياسر"، التي لاقت استحسان الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

مسلسل "برغم القانون" من بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز، هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، لبنى ونس، صبري عبد المنعم، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وشادي مقار. المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويتكون من 30 حلقة.

