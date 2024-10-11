القاهرة - محمد ابراهيم - خالد سرحان برفقة عمر متولي: 'أنا وأخويا الصغير'

شارك الفنان خالد سرحان جمهوره بصوره تجمعه مع الفنان عمر متولي من داخل العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال والذي إنطلق مساء أمس الخميس الموافق يوم 10 من شهر اكتوبر الجاري لهذا العام وهو فيلم من بطولة وليد فواز، بيومي فؤاد، عمر متولي، خالد سرحان، وآخرين من النجوم ومن تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

منشور الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

ونشر الفنان خالد سرحان صورته مع الفنان عمر متولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلق عليها ممازحًا:

"أنا وعمورة أخويا الصغير بس هو أطول مني للأسف".

منشور الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

أحدث أعمال الفنان خالد سرحان

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان خالد سرحان هو مسلسل "المداح" الجزء الرابع أسطورة العودة، والذي قدم من خلاله شخصية حسن سلام، وقد تم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.



طاقم عمل مسلسل المداح 4

شارك في بطولة مسلسل المداح الجزء الرابع كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.