نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 شهداء بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا شمالًا، وغزة المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية في رفح، وصلت للمستشفى الأوروبي بخان يونس منذ الصباح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقصفت طائرات حربية إسرائلية مربعًا سكنيًا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف مدفعية الجيش الأطراف الشرقية لبلدة الفخاري شرقًا.

وقصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية وسط مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على حي الجنينة شرقًا.

وذكرت الوكالة، أن طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي استهدفت محيط النادي الرياضي في جباليا النزلة شمال القطاع، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرة مسيرة أخرى من نوع "كواد كابتر" النار على المواطنين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لمقتل مسن، كذلك أطلقت مسيّرة صاروخًا قرب مركز حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لمقتل مسن آخر.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر على المواطنين المتواجدين في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 21 شهيدًا إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.



وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن شهداء 42.126 شخصًا، وإصابة 98.117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.