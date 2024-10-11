تامر حسني يتحدث عن أهمية قراءة سورة "الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على مشاركة جمهوره أهمية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وتحدث مع جمهوره عن أهميتها، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

تامر حسني



حديث تامر حسني عن سورة الكهف

نشر الفنان تامر حسني من خلال خاصية "الستوري "عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

قائلًا:

" جمعة مباركة على حبايب قلبي.. بمناسبة الجمعة وسورة الكهف العظيمة كنت بقرأها من شوية.. بجد فيها قصة عظيمه بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهم السلام.. أنا عن نفسي بحبها أوي ونفسي كل اللي مش عارفها يعرفها ويفهمها.. أنا عارف إني أقل من إني أتكلم في حاجه كبيره كده بس وأنا بقرأها قولت أبقى أناني أوي لو الجمال ده كله والفهم والمعاني الرائعه دي موصلتهاش لإخواتي وخصوصًا إننا في عصر أحداثه كتيره وبنشوف قدام عينينا حاجات أكبر من إدراكنا حاجات تخلينا نسأل ليه حصلت".



وتابع "حسني":

" عظمة كل حرف في القرآن الكريم وفي سورة الكهف كلها، السوره فيها قصه بتتكلم عن عدم فهمك وإدراكك لكل قدر بيحصل ليك بتبقى شايف إنه شر وإزاي ربنا عملهولك عشان في خير من وراه أكبر بكتير لمصلحتك ولولا اللي هو شر من وجهة نظرك إنه حصلك مكنتش هتعلى وتنجح أكتر يعني لو حد دخل حياتك وإتسببلك في آذاء نفسي أو مادي لازم تثق إن ده حصل لمصلحتك بس طبعًا تصبر وتقول الحمدلله من ثقتك في إن ربنا مش بيريد للإنسان غير الخير حتى لو الإنسان شاف إن اللي حصله ده مش خير بيكون عشان عدم مقدرته على الإطلاع على الغيب".



وأنهى تامر حسني حديثه عن سورة الكهف قائلًا:

"عشان اتأذى بجد وعشان تعب بجد بيشوف إن ده شر بس تخيل لما توصل من الثقه المطلقه في ربنا وإن عمرك ما تحط ربنا في موضع إتهام بإنه مش بيحبك أو إن أقداره غير عادله، لازم تفهم إنه فعلًا عمل كده لمصلحتك هتلاقي مصلحتك بتيجي أسرع والبلاء يترفع عشان رضيت وصبرت وقولت أنا واثق فيك يا رب سامحني إدراكي قليل وعلمي قليل إني أفهم كل حكمتك بس أنا واثق في عدلك وواثق إنك بتحبني وهقول الحمدلله من أعماق قلبي وصبر بمنتهى الرضى وساعتها إتفرج على حياتك وهي بتتغير للأجمل وهتشوف اليقين وهو بيجيلك إنك كنت صح وإن ربنا كان في ضهرك ساعتها بيحميك وبينصرك رغم ألمك بس أنت مكنتش عارف لو عايز تعرف أكتر شوف اللينك ده بشكر الجهه الرائعه اللي نفذته وأتمنى نعلم أولادنا كلنا وإحنا كمان قصص الأنبياء لإن فيها دروس كتير والله والله والله بتنفعنا دلوقتي شكرًا حبايب قلبي جمعه مباركه على الجميع اللهم إحفظ وطنا العربي من كل سوء".

أحدث أعمال الفنان تامر حسني

وفي سياق آخر يشارك الفنان تامر حسني في بطولة فيلم ريستارت مع الفنانة هنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه من خلال فيلم بحبك في العام الماضي، وقد بدئا التصوير بالفعل ولم يتم تحديد موعد عرض الفيلم حتى الآن.