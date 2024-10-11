انت الأن تتابع خبر بمكون موجود في كل بيت.. كوب واحد من هذا المشروب هيخسرك 15 كيلو حتى لو كانت الدهون عنيدة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذه الوصفة يبحث عنها الكثير للتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تجربة تستحق الخوض فيها للحصول على نتيجة مبهرة للتخلص من دهون الكرش في وقت قصير، وهو مشروب فعال للتخلص من الدهون الزائدة خصوصاً دهون البطن والأرداف التي يصعب التعامل معها وتسمى الدهون العنيدة، كوب واحد فقط يساعد على خسارة الوزن، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذا المشروب من خلال دوت الخليج

مشروب الشمر للتخلص من الوزن الزائد

يساعد مشروب الشمر على التخلص من الدهون الزائدة، وكل ما عليك هو وضع ملعقة كبيرة على كوب ماء ساخن، ولا ننسى تغطية المشروب حفاظاً على الزيوت الطيارة، ثم ننتظر حتى يبرد ويشرب وهو دافئ.

يجب التنوع في الوجبات وتناول الأكل الصحي، ويمكن تناول مشروب الشمر قبل تناول الطعام، وبعد الطعام نقوم بتناول مشروب الشاي الأخضر، ويجب تناول الماء على الأقل 2 لتر طوال اليوم.

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