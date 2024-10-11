انت الأن تتابع خبر رموشك هتبقى زي الغزالة!!.. وصفة تطويل الرموش طبيعية بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت!! هتجنني الكل بنظرة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسعى جميع الفتيات إلى الحصول على رموش طويلة وناعمة، حيث تعتبر الرموش الطويلة من علامات جمال المرأة وتساعد في الإستغناء عن الرموش الصناعية الضارة للعين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وصفة طبيعية قوية جدا وفعالة تساعدك في الحصول على رموش طويلة وبدون أي أضرار.
وصفة تطويل الرموش
بمكونات بسيطة واقتصادية تماما يمكنك تحضير سيروم قوي للرموش والاستمتاع بفوائده العديدة التي تساعدك في الإستغناء عن مستحضرات التجميل باهظة الجودة، واليكم مكونات هذه الوصفة:
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي .
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستخدام
في وعاء صغير قومي بخلط جميع المكونات معا ومن ثم قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس تماما ومن ثم اتبعي الخطوات التالية:
- استخدمي فرشاة الماسكارا وذلك من خلال غسلها جيدا بالماء والصابون وتنظيفها من بقايا الماسكرا.
- قومي بتقليب الخليط جيدا ومن ثم غمس الفرشاة بشكل عميق.
- بعد ذلك قومي بتمشيط الرموش بها جيدا لمدة ثلاث دقائق أو أكثر.
- اتركي الخليط على الرموش ومن ثم قومي بغسلها بالماء البارد.
- تكرر الوصفة من مرة لثلاث مرات أسبوعيا.
- بمجرد مرور شهر واحد سوف تلاحظين حصولك على رموش طويلة وناعمة للغاية.
- يمكنك استخدام نفس الوصفة كذلك لتكثيف الحواجب وتنعيمها.
- في حالة عدم انتهاء كمية الخليط يمكنك وضعها في برطمان محكم الغلق ومن ثم حفظها في الثلاجة ويمكنك استخدامها مباشرة بعد ذلك.