انت الأن تتابع خبر رموشك هتبقى زي الغزالة!!.. وصفة تطويل الرموش طبيعية بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت!! هتجنني الكل بنظرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى جميع الفتيات إلى الحصول على رموش طويلة وناعمة، حيث تعتبر الرموش الطويلة من علامات جمال المرأة وتساعد في الإستغناء عن الرموش الصناعية الضارة للعين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وصفة طبيعية قوية جدا وفعالة تساعدك في الحصول على رموش طويلة وبدون أي أضرار.

وصفة تطويل الرموش

بمكونات بسيطة واقتصادية تماما يمكنك تحضير سيروم قوي للرموش والاستمتاع بفوائده العديدة التي تساعدك في الإستغناء عن مستحضرات التجميل باهظة الجودة، واليكم مكونات هذه الوصفة:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي .

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير قومي بخلط جميع المكونات معا ومن ثم قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس تماما ومن ثم اتبعي الخطوات التالية: