أحمد جودة - القاهرة - صبا مبارك دكتورة تمتلك مركز تجميل خلال أحداث مسلسل 'وتر حساس'

تخوض الفنانة صبا مبارك تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل إسم اسم "وتر حساس" والذي يستعد صناعه لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل "وتر حساس".

الفنانة صبا مبارك



صبا مبارك تجسد دور دكتورة ضمن أحداث وتر حساس

تجسد الفنانة المتألقة صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل لديها مركز تجميل، وذلك ضمن أحداث مسلسل وتر حساس، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة المسلسلات الإجتماعية.



موعد عرض مسلسل وتر حساس

من المقرر أن يتم عرض مسلسل وتر حساس في يوم 27 من شهر أكتوبر الجارى لهذا العام الحالي 2024 ليكون واحد من ضمن أعمال الموسم الشتوي وهو مسلسل مكون من 45 حلقة.



طاقم عمل مسلسل وتر حساس



يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

آخر الأعمال الدرامية للفنانة صبا مبارك

وفي سياق متصل شاركت الفنانة صبا مبارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "بين السطور" وهو مسلسل درامي إجتماعي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وهو من بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، سلمى أبو ضيف، محمد علاء، ليلى عز العرب، وآخرين من النجوم.