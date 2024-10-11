نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح الدوري السعودي في جذب نجم ليستر سيتي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية بريطانية الضوء على تصرف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي الإنجليزي المُثير أثناء فترة التوقف الدولي الحالية مما جعل الكثيرون يتوقعون رحيله إلى الدوري السعودي.

جيمي فاردي مطلوب في الدوري السعودي

تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن زيارة فاردي وزوجته إلى دولة البحرين أثناء التواجد في دبي من أجل قضاء الإجازة الحالية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فاردي أقام في فندق بالقرب من مدينة الدمام السعودية بمسافة 40 دقيقة فقط بالسيارة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد يقع في مدينة الدمام كما أن المدير الفني الشاب يُقيم في البحرين بالإضافة إلى عدد من نجوم فريقه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيارة فاردي إلى البحرين أثارت الشكوك حول انضمامه إلى الدوري السعودي وربما إلى صفوف الاتفاق تحت قيادة جيرارد الذي يعرفه جيدًا.

يذكر أن عقد فاردي مع ليستر سيتي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مما يُقرب فاردي البالغ من العمر 37 عامًا من أحد أندية الدوري السعودي.

ويُعتبر فاردي أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي وساهم في معجزة التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي رفقة الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي الحالي.