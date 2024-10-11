نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بـ الأهلي يوضح حقيقة اشتباك بيرسي تاو مع كولر خلال التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حقيقة اشتباك الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على هامش التدريبات الجماعية.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، وجود مشادة واشتباك بين تاو وكولر على هامش التدريبات، ما جعل المدير الفني يطرد اللاعب الجنوب إفريقي من التدريبات الجماعية وطالب برحيله.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، أن ما يتردد بشأن اشتباك تاو وكولر غير صحيح بالمرة، وحال صدور هذا الأمر كان سيخرج بيانًا رسميًا لفرض عقوبات على اللاعب، خاصةً أن الإدارة لا تقبل بهذا الوضع.

وأضاف: “محمد رمضان المدير الرياضي للفريق تواجد في مران الفريق الأمس بالكامل، وكان لديه حالة من الاندهاش الشديد على الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات واشتباك بين تاو وكولر”.