الأهلي يُعيد حساباته.. تحركات جديدة في سوق الانتقالات بعد خسارة السوبر الأفريقي "تقرير"

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أحمد جودة - القاهرة - رغم أن إدارة الأهلي أعلنت رسميًا إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة، إلا أن خسارتهم أمام الزمالك بركلات الترجيح أدت إلى تغييرات ملحوظة في موقف النادي.

استئناف المفاوضات

أعاد مسؤولو الأهلي فتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق فترة القيد في نهاية أكتوبر.

الأهلي

كان النادي قد قرر سابقًا تأجيل هذا الملف حتى فترة الانتقالات الشتوية بناءً على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، لكنه عاد الآن لفتح النقاشات بعد نتيجة السوبر الأفريقي.

ترشيحات اللاعبين

تعمل لجنة التخطيط بالأهلي، بالتعاون مع إدارة الإسكاوتنج، على ترشيح لاعبين محليين وأجانب للتفاوض معهم في هذه الفترة.

يسعى الأهلي لتوقيع عقد مع لاعب أو أكثر، حيث سيكون رأي كولر استشاريا فقط، مما يتيح مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات.

بعد رفع اسم علي معلول من قائمة الأجانب، يتوفر مكان واحد، وقد يكون هناك مفاوضات مع فيلي تراوري أو ديبيس أوسو.

عدم وضوح رؤية كولر

عدم وضوح رؤية كولر فيما يتعلق بصفقات الفريق كان سببًا رئيسيا في إعادة فتح الملف، فقد سبق له أن وافق على ضم بعض اللاعبين، ثم تراجع عن ذلك رغم وجود اتفاق مع الأهلي على التفاصيل.

مارسيل كولر

من ضمن هؤلاء اللاعبين، الهولندي ديبيس أوسو، والمهاجم المالي فيلي تراوري، والفلسطيني عمر فرج الذي انتقل مؤخرًا للزمالك.

الأولويات في المراكز

إدارة الأهلي تركز على تعزيز مراكز الهجوم والوسط، حيث تعد هذه المراكز الأكثر حاجة للدعم قبل بداية الموسم الجديد، مع وجود توافق على عدم التعاقد مع حراس مرمى.

وقد تم ترشيح عدة لاعبين محليين، من بينهم الثنائي عبد الرحمن البانوني ومصطفى زيكو، بالإضافة إلى النظر في خيارات مهاجمين أجانب.

ارتباطات الفريق المقبلة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد في الإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، حيث سيتقابل الفائز مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.