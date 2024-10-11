انت الأن تتابع خبر محكمة مصرية تقضي لصالح فنانة في قضية تحرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة مصرية لصالح الفنانة هلا السعيد في واقعة اتهامها لسائق شركة أوبر بالتحرش، حيث أيدت الحكم القاضي بحبسه لمدة عام مع كفالة مالية قدرها ألف جنيه بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، التبول. وفي رد فعل على الحكم، قدم دفاع المتهم خطوة قانونية جديدة من خلال معارضة استئنافية.



دفاع المتهم وحالته الصحية

غاب المتهم عن جلسة الاستئناف لأسباب صحية، حيث أفاد دفاعه بأن حالته المرضية منعت حضوره. وكان السائق قد نفى الاتهامات الموجهة إليه في أقواله أمام النيابة، موضحاً: "قبلت رحلة عادية، لكن أثناء القيادة، سخنت طرنبة البنزين، فقررت الوقوف لدقائق لتبريدها، ونزلت لأقضي حاجتي. لكن عندما عدت، فوجئت بأن هلا فتحت باب السيارة."



تفاصيل الواقعة من هلا السعيد

من جهتها، قالت هلا السعيد إنها تفاجأت بفتح السائق لشنطة السيارة، وأنه كان في وضع فاضح، مضيفة: "لم أعرف حينها ماذا يفعل." وقد قدمت السعيد تفاصيل الحادثة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، حيث أكدت أنها تعرضت للتحرش أثناء رحلة توصيل، مشيرة إلى أن السائق قام بإيقاف السيارة وخلع حزامه تحت ذريعة مرضه.



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