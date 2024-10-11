تعادل سلبى فى الشوط الأول بين مصر وموريتانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وموريتانيا بالتعادل السلبى، فى المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وكاد منتخب مصر يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى بعد ركلة حرة سددها محمد صلاح، لكن أبعدها حارس موريتانيا مامادو ديوب من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وواصل لاعبو منتخب مصر الضغط لافتتاح التنسجيل، وكان الفراعنة الأكثر سيطرة واستحواذ وغابت الفعالية الهجومية للمنتخب الموريتاني ما جعل خط دفاع مصر في نزهة.

دخل منتخب موريتانيا في المباراة في الدقيقة 20 بعد ركلة حرة قريبة من منطقة جزاء الفراعنة نفذها أبوباكاري كويتا ارتطمت برأس محمد حمدي المتمركز في الحائط البشري ومرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية.

بدأت المباراة تأخذ طابعا مختلفا بسبب الالتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين، وكاد زيزو يفتتح التسجيل بعد كرة تائهة بين أقدام اللاعبين في منطقة الجزاء وجدها زيزو وسددها لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وضم تشكيل منتخب مصر في مواجهة موريتانيا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي أحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وحمدي فتحي، وثلاثي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.